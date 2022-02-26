Военные РФ вошли в украинский Мелитополь
Российские военные в ходе спецоперации на территории Украины вошли в Мелитополь. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, войска не встретили сопротивления.
Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе военной операции на Украине блокировали города Сумы и Конотоп.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.
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