Минобороны: Российские военные поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры
Российские военные уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, в числе пораженных российскими военными объектов — 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций.
«Сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники», — подчеркнул Конашенков.
Кроме того, силы Военно-морского флота России уничтожили 8 военных катеров украинских ВМС.
В ночь на субботу военнослужащие нанесли удар по украинским военным объектами. ВС России использовали высокоточное оружие большой дальности и крылатые ракеты воздушного и морского базирования.
Конашенков подчеркнул, что российские военные ведут огонь только по объектам военной инфраструктуры, не нанося ущерб жилым и социальным объектам.
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