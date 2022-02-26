Минобороны: Российские военные поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры

Российские военные уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, в числе пораженных российскими военными объектов — 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций.

«Сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники», — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, силы Военно-морского флота России уничтожили 8 военных катеров украинских ВМС.

В ночь на субботу военнослужащие нанесли удар по украинским военным объектами. ВС России использовали высокоточное оружие большой дальности и крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Конашенков подчеркнул, что российские военные ведут огонь только по объектам военной инфраструктуры, не нанося ущерб жилым и социальным объектам.

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