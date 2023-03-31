Волк в овечьей шкуре: В Госдуме не поверили в благие намерения европейских «миротворцев»
Депутат Алексей Чепа в беседе с НСН объяснил настоящую цель возможного появления миротворцев из Евросоюза на Украине.
Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН усомнился в благих намерениях Евросоюза, участники которого заявили о возможной отправке миротворческого контингента на территорию Украины.
Страны Евросоюза планируют обсудить отправку миротворцев на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что союз близок «к этой ранее не переступаемой границе».
«Сегодня эти европейские страны, которые собираются отправлять миротворцев, вовсю поставляют Украине оружие. Мы уже слышали ранее заявления, как Запад "стремился" к миру. Я очень сомневаюсь, что эти силы будут миротворческие. Это делается для того, чтобы дать возможность передышки украинским войскам, перегруппироваться и подготовиться к дальнейшим действиям», - заявил Чепа.
Североатлантический альянс уже давно является участником конфликта, просто не заявляет об этом напрямую, считает собеседник НСН.
«Я не верю в подобные заявления НАТО. Альянс считает Россию своим стратегическим противником. Он уже вмешался в конфликт, но пытается всячески это прикрывать», - сказал депутат.
Ранее зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН заявил, что Генштаб предпримет в ответ на вступление Финляндии в альянс те меры, которые посчитает нужными.
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