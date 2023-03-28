Сунак: конфликт на Украине завершится на лучших условиях для Киева
Конфликт на Украине завершится на условиях, которые в Киеве сочтут приемлемыми. Об этом заявил глава британского правительства Риши Сунак в Палате общин, сообщает ТАСС.
По его словам, принимать решение будут сами украинцы, а диктат со стороны в этом вопросе неприемлем.
Сунак подчеркнул, что задача Запада заключается в том, чтобы создать условия для переговоров, в которых Украина находилась бы в наиболее сильной позиции. С этой целью уже в ближайшее время западные союзники приступят к усиленным поставкам оружия и боеприпасов для украинской армии.
Премьер –министр Великобритании также предположил, что Пекин сможет оказать давление на Москву для того, чтобы вывести российские войска с украинской территории.
Ранее, как сообщила НСН, в Британии раскритиковали план Сунака об укреплении позиций Украины для переговоров.
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