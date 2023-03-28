Сунак: конфликт на Украине завершится на лучших условиях для Киева

Конфликт на Украине завершится на условиях, которые в Киеве сочтут приемлемыми. Об этом заявил глава британского правительства Риши Сунак в Палате общин, сообщает ТАСС.

По его словам, принимать решение будут сами украинцы, а диктат со стороны в этом вопросе неприемлем.

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Сунак подчеркнул, что задача Запада заключается в том, чтобы создать условия для переговоров, в которых Украина находилась бы в наиболее сильной позиции. С этой целью уже в ближайшее время западные союзники приступят к усиленным поставкам оружия и боеприпасов для украинской армии.

Премьер –министр Великобритании также предположил, что Пекин сможет оказать давление на Москву для того, чтобы вывести российские войска с украинской территории.

Ранее, как сообщила НСН, в Британии раскритиковали план Сунака об укреплении позиций Украины для переговоров.


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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
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