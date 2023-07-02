Войска РФ уничтожили станцию спутниковой связи Starlink Илона Маска
2 июля 202309:36
Российские военные разбомбили на Украине станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском, сообщает РИА Новости.
Артиллерия также уничтожила пункт управления беспилотными летательными аппаратами, беспилотник «Лелека-100», а также узел связи и пикап с украинскими пехотинцами.
Ранее Министерство обороны США заключило контракт с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском на покупку спутниковых услуг Starlink для Украины.
Украинские военные отводят терминалы Starlink в тыловые районы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru