Войска РФ уничтожили станцию спутниковой связи Starlink Илона Маска

Российские военные разбомбили на Украине станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском, сообщает РИА Новости.

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Артиллерия также уничтожила пункт управления беспилотными летательными аппаратами, беспилотник «Лелека-100», а также узел связи и пикап с украинскими пехотинцами.

Ранее Министерство обороны США заключило контракт с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском на покупку спутниковых услуг Starlink для Украины.

Украинские военные отводят терминалы Starlink в тыловые районы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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