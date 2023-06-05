SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

В общей сложности SpaceX выпустил на орбиту свыше 4500 спутников. При этом 400 из них либо выведены из строя, либо не работают по каким-либо причинам.

Ранее сообщалось, что первые штатные спутники компании АО «Решетнев» для широкополосного доступа в интернет «Скиф» отправятся на орбиту в 2026 году.