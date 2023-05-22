Украинские военные отводят терминалы Starlink в тыловые районы
Украинский военный Василий Ленив, который попал в плен под населенным пунктом Спорное в Донбассе, заявил, что Вооруженные силы Украины отводят от линии соприкосновения оборудование связи Starlink в тыловые районы, сообщает РИА Новости.
По его словам, на восемь человек была одна радиостанция, этого было недостаточно. При этом Starlink были в 20-30 километрах на позициях в тыловых районах.
Отмечается, что у линии фронта на позициях почти нет командного состава.
Ранее в МИД заявили о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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