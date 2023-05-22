Украинские военные отводят терминалы Starlink в тыловые районы

По его словам, на восемь человек была одна радиостанция, этого было недостаточно. При этом Starlink были в 20-30 километрах на позициях в тыловых районах.

Отмечается, что у линии фронта на позициях почти нет командного состава.

Ранее в МИД заявили о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

