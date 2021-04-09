Политолог Марков описал возможный сценарий войны между Россией и НАТО

Политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков во время пресс-конференции НСН предположил, как может измениться ситуация в случае начала военных действий на Донбассе..

«Начинаются боевые действия по украинскому сценарию, потом более серьезные по американскому, армия ЛНР и ДНР терпят существенное поражение, турецкие беспилотники и прочее. Для того чтобы избежать потрясений, вводятся российские войска на Донбасс. С территории Крыма и Белгородской области окружают украинскую группировку.