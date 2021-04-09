Политолог Марков описал возможный сценарий войны между Россией и НАТО
Во время пресс-конференции НСН генеральный директор НП «Институт политических исследований» рассказал, куда может завести эскалация напряженности в Донбассе.
Политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков во время пресс-конференции НСН предположил, как может измениться ситуация в случае начала военных действий на Донбассе..
«Начинаются боевые действия по украинскому сценарию, потом более серьезные по американскому, армия ЛНР и ДНР терпят существенное поражение, турецкие беспилотники и прочее. Для того чтобы избежать потрясений, вводятся российские войска на Донбасс. С территории Крыма и Белгородской области окружают украинскую группировку.
Чтобы избежать российского господства в воздухе, США объявляет зону над Украиной бесполетной и начинает сбивать российские самолеты, в том числе, ПВО с территории Польши и с кораблей, которые прямо сейчас направляются в Черное море. В ответ на это российские войска подавляют эти атаки и между Россией и НАТО начинается война на территории Украины», - отметил он.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков предупредил, что до наступления Киева на Донбасс и начала полномасштабных военных действий на востоке Украины осталось максимум две недели.
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