«Хороший дом в США». Названа причина интереса Зеленского в конфликте на Донбассе

Глава центра экономических исследований Института нового общества рассказал, что президент Украины будет беспрекословно следовать указке Запада.

Экономист, глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов указал, что Зеленскому потребуется чувствовать себя в безопасности, чтобы избежать мести со стороны бывших соотечественников.

«Зеленский не хочет оглядываться на низкий рейтинг и изменение общественных настроений в пользу России. Он может оформить сильную власть как военную диктатуру, тем более что такая система власти подходит Западу, и в первую очередь США, чтобы забрать свой выигрыш.

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Для Зеленского это еще и гарантия безопасности и личного материального благополучия. Он превращается в такого прибалтийского президента-абсолютного марионетку, который думает, что на старости будет жить где-то в США, имея хороший дом и большой счет, будучи под охраной от мести представителей своего народа», - отметил он.

Ранее Василий Колташов в ходе пресс-конференции НСН рассказал об экономических последствиях конфликта на Донбассе для России и США. По его словам, цены на нефть поднимутся, а рубль отреагирует падением.

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Фото: Facebook/Володимир Зеленський
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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