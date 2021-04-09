«Хороший дом в США». Названа причина интереса Зеленского в конфликте на Донбассе

Для Зеленского это еще и гарантия безопасности и личного материального благополучия. Он превращается в такого прибалтийского президента-абсолютного марионетку, который думает, что на старости будет жить где-то в США, имея хороший дом и большой счет, будучи под охраной от мести представителей своего народа», - отметил он.

Ранее Василий Колташов в ходе пресс-конференции НСН рассказал об экономических последствиях конфликта на Донбассе для России и США. По его словам, цены на нефть поднимутся, а рубль отреагирует падением.

