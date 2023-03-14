Военный ВСУ заявил о преимуществе России в Артемовске

Гранатомётчик отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сыротюк в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что у российских сил есть преимущество в артиллерийском огне в боях за Артёмовск.

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Военный отметил, что ВСУ испытывает нехватку артснарядов, патронов. Он заявил о большом расходе припасов украинскими военными и о малом количестве их производства.

Гранатомётчик подчеркнул неимоверное количество российской артиллерии под Артёмовском. Он высказался о потребностях ВСУ в пушках.

Ранее сообщалось, что украинские власти решили продолжать удерживать Артёмовск.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ВоенныеВоеннослужащиеСпецоперацияВСУ
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