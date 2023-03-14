Военный ВСУ заявил о преимуществе России в Артемовске

Военный отметил, что ВСУ испытывает нехватку артснарядов, патронов. Он заявил о большом расходе припасов украинскими военными и о малом количестве их производства.

Гранатомётчик подчеркнул неимоверное количество российской артиллерии под Артёмовском. Он высказался о потребностях ВСУ в пушках.

Ранее сообщалось, что украинские власти решили продолжать удерживать Артёмовск.

