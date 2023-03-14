Командир «Ахмата» назвал число украинских военных в Артемовске
Украинское командование привлекло на удержание Артемовска от 7 до 10 тысяч военнослужащих, полагает помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
При этом он считает, что из города вывели квалифицированных бойцов, стянуты мобилизованные, которые ежедневно «погибают сотнями».
«Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов… Для удержания города там минимум от 7 до 10 тысяч было привлечено этих сил и средств примерно», - сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее СМИ сообщили о взятии под контроль завода «Востокмаш» в Артемовске бойцами ЧВК «Вагнер».
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