Командир «Ахмата» назвал число украинских военных в Артемовске

При этом он считает, что из города вывели квалифицированных бойцов, стянуты мобилизованные, которые ежедневно «погибают сотнями».

«Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов… Для удержания города там минимум от 7 до 10 тысяч было привлечено этих сил и средств примерно», - сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее СМИ сообщили о взятии под контроль завода «Востокмаш» в Артемовске бойцами ЧВК «Вагнер».



