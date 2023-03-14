Командир «Ахмата» назвал число украинских военных в Артемовске

Украинское командование привлекло на удержание Артемовска от 7 до 10 тысяч военнослужащих, полагает помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Боец «Вагнера»: ВСУ работают всеми видами вооружений на Артемовском направлении

При этом он считает, что из города вывели квалифицированных бойцов, стянуты мобилизованные, которые ежедневно «погибают сотнями».

«Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов… Для удержания города там минимум от 7 до 10 тысяч было привлечено этих сил и средств примерно», - сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее СМИ сообщили о взятии под контроль завода «Востокмаш» в Артемовске бойцами ЧВК «Вагнер».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Украинская АрмияВСУ
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