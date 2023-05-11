Военный эксперт: Украина модернизирует свои дроны
Атаки беспилотников со стороны Украины на территорию России участились, сообщает «МК» со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова.
По его словам, украинская армия занялась модернизацией своих дронов. Это необходимо, чтобы российская система противовоздушной обороны не смогла их распознать.
Как следствие, российским системам радиоэлектронной борьбы стало сложнее воздействовать на украинские летательные аппараты, тогда как раньше российские РЭБ легко выводили из строя беспилотники.
Ранее Киев запросил у Запада три тысячи ударных беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru