СМИ: дрон ВСУ пытался атаковать воинскую часть в Курской области
Украинский беспилотник пытался атаковать воинскую часть в Курской области, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.
По данным издания, дрон обнаружили над воинской частью в Курском районе в ночь на 10 мая. Силы ПВО сбили беспилотник - он упал у недействующего склада горюче-смазочных материалов.
Пострадавших в результате падения БПЛА нет.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что ВСУ 9 мая пытались атаковать Москву как минимум тремя беспилотниками UJ-22 Airborne. В Киеве в ответ заявили, что устраивать провокации в российской столице в День Победы не планировали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru