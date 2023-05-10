СМИ: дрон ВСУ пытался атаковать воинскую часть в Курской области

По данным издания, дрон обнаружили над воинской частью в Курском районе в ночь на 10 мая. Силы ПВО сбили беспилотник - он упал у недействующего склада горюче-смазочных материалов.

Пострадавших в результате падения БПЛА нет.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что ВСУ 9 мая пытались атаковать Москву как минимум тремя беспилотниками UJ-22 Airborne. В Киеве в ответ заявили, что устраивать провокации в российской столице в День Победы не планировали, передает «Радиоточка НСН».

