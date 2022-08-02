Военный эксперт рассказал о причинах запрета противопехотных мин «Лепесток»

Мины «Лепесток», как и другие противопехотные мины, запрещено применять в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Такое положение закреплено в конвенции ООН о запрете этого вида оружия, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой».

Но напомнил, что к конвенции присоединились 163 государства, в том числе Украина. Россия документ не подписала. Документ вступил в силу в 1999 году. В нем в частности указывается, что противопехотные мины «убивают и калечат сотни людей, главным образом невинных и беззащитных гражданских лиц, и в первую очередь детей».