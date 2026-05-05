Ferrari с рэпером Navai попал в аварию на Зубовском бульваре в Москве

Спортивный автомобиль Ferrari, в котором находился популярный рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы.

Инцидент произошел вечером во вторник, 5 мая. Спорткар развернуло, после чего он подлетел и врезался в столб и тротуар, сообщает РИА Новости.

Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП

По словам очевидцев, виновник аварии переоделся в другую одежду и пытается скрыться от прохожих. Предположительно, он находится в черном автомобиле Toyota Camry недалеко от места происшествия.

По данным Mash, «Феррари» мчалось с превышением скорости. По предварительным данным, никто не пострадал, так как сработали подушки безопасности.

Ранее сообщалось, блогер Ксения Добромилова погибла под колесами мотоцикла в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДТПДтп В Москве

Горячие новости

Все новости

партнеры