Ferrari с рэпером Navai попал в аварию на Зубовском бульваре в Москве
Спортивный автомобиль Ferrari, в котором находился популярный рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы.
Инцидент произошел вечером во вторник, 5 мая. Спорткар развернуло, после чего он подлетел и врезался в столб и тротуар, сообщает РИА Новости.
По словам очевидцев, виновник аварии переоделся в другую одежду и пытается скрыться от прохожих. Предположительно, он находится в черном автомобиле Toyota Camry недалеко от места происшествия.
По данным Mash, «Феррари» мчалось с превышением скорости. По предварительным данным, никто не пострадал, так как сработали подушки безопасности.
Ранее сообщалось, блогер Ксения Добромилова погибла под колесами мотоцикла в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
