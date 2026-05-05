СМИ: Блогер Ксения Добромилова погибла под колесами мотоцикла в Москве

Блогер и фотограф Ксения Добромилова, известная по клипу «Девочка-война», погибла в Москве после наезда мотоцикла. Об этом сообщает SHOT.

Трагедия случилась на Большой Дорогомиловской улице. Добромилова фотографировала байкеров, когда один из мотоциклистов сбил ее. В это время она находилась на середине дороги. Пострадавшую пытались реанимировать, однако спасти не удалось.