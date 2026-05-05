СМИ: Блогер Ксения Добромилова погибла под колесами мотоцикла в Москве

Блогер и фотограф Ксения Добромилова, известная по клипу «Девочка-война», погибла в Москве после наезда мотоцикла. Об этом сообщает SHOT.

Трагедия случилась на Большой Дорогомиловской улице. Добромилова фотографировала байкеров, когда один из мотоциклистов сбил ее. В это время она находилась на середине дороги. Пострадавшую пытались реанимировать, однако спасти не удалось.

Водитель мотоцикла отказался от госпитализации на месте происшествия. В настоящее время он задержан правоохранительными органами.

Добромилова пользовалась большой популярностью в мотосообществе как фотограф и блогер. Девушка также снялась в известном клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война». Ей было 34 года.

В 2023 году женщина уже попадала в аварию на собственном мотоцикле. Тогда она врезалась в автомобиль «Мерседес» на Пресненской набережной возле Экспоцентра.

Установление обстоятельств контролирует прокуратура Москвы.

ФОТО: соцсети Ксении Добромиловой
