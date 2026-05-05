СМИ: Блогер Ксения Добромилова погибла под колесами мотоцикла в Москве
Блогер и фотограф Ксения Добромилова, известная по клипу «Девочка-война», погибла в Москве после наезда мотоцикла. Об этом сообщает SHOT.
Трагедия случилась на Большой Дорогомиловской улице. Добромилова фотографировала байкеров, когда один из мотоциклистов сбил ее. В это время она находилась на середине дороги. Пострадавшую пытались реанимировать, однако спасти не удалось.
Водитель мотоцикла отказался от госпитализации на месте происшествия. В настоящее время он задержан правоохранительными органами.
Добромилова пользовалась большой популярностью в мотосообществе как фотограф и блогер. Девушка также снялась в известном клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война». Ей было 34 года.
В 2023 году женщина уже попадала в аварию на собственном мотоцикле. Тогда она врезалась в автомобиль «Мерседес» на Пресненской набережной возле Экспоцентра.
После столкновения мужчина вылетел на проезжую часть и повредил Mitsubishi. Установление обстоятельств контролирует прокуратура Москвы.
Ранее в ДТП погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко , передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Посольство РФ: британские санкции не повлияют на ситуацию вокруг СВО
- «Лужники» на минималках: Солдаут стадиона от Вани Дмитриенко оказался искусственным
- Экономист назвал строительную отрасль наиболее уязвимой перед дефолтом
- Ferrari с рэпером Navai попал в аварию на Зубовском бульваре в Москве
- Россиянам сообщили приводящие к блокировке банковских переводов ошибки
- СМИ: Блогер Ксения Добромилова погибла под колесами мотоцикла в Москве
- Военный эксперт назвал реальную эффективность украинской ракеты «Фламинго»
- Российский фильм «Твое сердце будет разбито» покажут в Латинской Америке
- Мошенники активизировались перед Днем Победы и нацелились на ветеранов
- Автошколы призвали ввести экзамены для инструкторов