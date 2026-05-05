Футбольному клубу из Уфы присудили поражение за пропуск матча из-за атаки дронов

Задержка вылета в Новосибирск превысила четыре часа, из-за чего спортсмены не успели на стыковочный рейс, а их билеты аннулировали.

Руководство команды намерено опубликовать дополнительные разъяснения после получения официальных бумаг от футбольного союза.

«Дополнительная информация будет опубликована после получения официальных документов», — отметили в пресс-службе.

Ранее УЕФА присудил поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть с Белоруссией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

