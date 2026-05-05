Футбольному клубу из Уфы присудили поражение за пропуск матча из-за атаки дронов
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал «Уфе» поражение 0:3 за срыв выездного матча Первой лиги. Команда не добралась до Хабаровска из-за экстренного закрытия аэропорта в Башкирии, который атаковали БПЛА.
В уфимском клубе называют случившееся форс-мажором. Игроки должны были отправиться в путь накануне встречи, однако аэропорт прекратил работу на фоне атак беспилотников, пишет РБК.
Задержка вылета в Новосибирск превысила четыре часа, из-за чего спортсмены не успели на стыковочный рейс, а их билеты аннулировали.
Руководство команды намерено опубликовать дополнительные разъяснения после получения официальных бумаг от футбольного союза.
«Дополнительная информация будет опубликована после получения официальных документов», — отметили в пресс-службе.
Ранее УЕФА присудил поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть с Белоруссией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
