Россиянам сообщили приводящие к блокировке банковских переводов ошибки
В апреле 2026 года банки усилили мониторинг переводов, из-за чего привычные операции клиентов стали чаще попадать под дополнительные проверки. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор вертикали «Карты» финансового маркетплейса Банки.ру Антон Сергунов.
Он пояснил, что теперь специальные системы анализируют не только сам перевод, но и общее поведение клиента, включая частоту операций, суммы и список получателей. Полностью исключить риск проверки нельзя, однако есть типичные ошибки, которые провоцируют блокировки.
Сергунов выделил резкую смену финансового поведения как главный триггер для антифрод-систем. Нетипично крупные переводы новым контрагентам или внезапный рост активности привлекают внимание.
Эксперт советует дробить на части такие операции. Лучше заранее уведомить банк и подготовить подтверждающие документы, например договор или расписку.
Еще одна частая ошибка — хаотичные переводы разным людям без понятной логики или отсутствие назначения платежа. Также риск повышает вход в онлайн-банк с разных устройств и нестабильных сетей, поскольку смена IP-адресов и новых локаций воспринимается как потенциальная угроза.
Ранее сообщалось, что ЦБ и ФНС готовят массовую проверку банковских переводов россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
