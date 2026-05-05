Россиянам сообщили приводящие к блокировке банковских переводов ошибки

В апреле 2026 года банки усилили мониторинг переводов, из-за чего привычные операции клиентов стали чаще попадать под дополнительные проверки. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор вертикали «Карты» финансового маркетплейса Банки.ру Антон Сергунов.

Он пояснил, что теперь специальные системы анализируют не только сам перевод, но и общее поведение клиента, включая частоту операций, суммы и список получателей. Полностью исключить риск проверки нельзя, однако есть типичные ошибки, которые провоцируют блокировки.