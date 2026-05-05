Посольство России в Лондоне заявило, что новые нелегитимные санкции Великобритании не окажут влияния на ход специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе диппредставительства.

В заявлении дипмиссии подчеркивается, что враждебные действия британских властей, как и предыдущие, не изменят общую ситуацию. Пафосные лозунги Лондона, по мнению дипломатов, не способны повлиять на реальные процессы.

Сегодня британская сторона объявила об очередном наборе ограничительных мер против России. В посольстве отметили, что подобные шаги носят демонстративный характер и не имеют практических последствий для российской стороны.