Посольство РФ: британские санкции не повлияют на ситуацию вокруг СВО
Посольство России в Лондоне заявило, что новые нелегитимные санкции Великобритании не окажут влияния на ход специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе диппредставительства.
В заявлении дипмиссии подчеркивается, что враждебные действия британских властей, как и предыдущие, не изменят общую ситуацию. Пафосные лозунги Лондона, по мнению дипломатов, не способны повлиять на реальные процессы.
Сегодня британская сторона объявила об очередном наборе ограничительных мер против России. В посольстве отметили, что подобные шаги носят демонстративный характер и не имеют практических последствий для российской стороны.
Диппредставительство обратило внимание на формулировку Форин-офиса об использовании Россией «пушечного мяса» из других государств. В ответ российские дипломаты напомнили, что именно Лондон накачивает Украину вооружениями и финансами, раздувая пламя конфликта.
«За такую помощь население Украины расплачивается жизнями наиболее уязвимых и беззащитных слоев», — заключили в посольстве РФ.
Во вторник, 5 мая, Великобритания в очередной раз расширила санкции в отношении России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
