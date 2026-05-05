Посольство РФ: британские санкции не повлияют на ситуацию вокруг СВО

Посольство России в Лондоне заявило, что новые нелегитимные санкции Великобритании не окажут влияния на ход специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе диппредставительства.

В заявлении дипмиссии подчеркивается, что враждебные действия британских властей, как и предыдущие, не изменят общую ситуацию. Пафосные лозунги Лондона, по мнению дипломатов, не способны повлиять на реальные процессы.

Сегодня британская сторона объявила об очередном наборе ограничительных мер против России. В посольстве отметили, что подобные шаги носят демонстративный характер и не имеют практических последствий для российской стороны.

Великобритания отозвала аккредитацию российского дипломата

Диппредставительство обратило внимание на формулировку Форин-офиса об использовании Россией «пушечного мяса» из других государств. В ответ российские дипломаты напомнили, что именно Лондон накачивает Украину вооружениями и финансами, раздувая пламя конфликта.

«За такую помощь население Украины расплачивается жизнями наиболее уязвимых и беззащитных слоев», — заключили в посольстве РФ.

Во вторник, 5 мая, Великобритания в очередной раз расширила санкции в отношении России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры