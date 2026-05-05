«Прежде всего в зоне риска находятся компании в сфере строительства недвижимости. Сейчас в российской экономике наблюдается общеэкономический спад, несмотря на то, что на официальном уровне появились сообщения о том, что промышленные показатели начали выправляться, экономика все равно находится в кризисе. Правда, она очень быстро из него выходит за счет улучшения конъюнктуры, экспортных показателей и бюджетной ситуации, но это положение не отменяет того факта, что у нас существует глубокий секторальный кризис на рынке недвижимости и в сфере жилищного строительства. То же самое, кстати, происходит в Китае. Сыграло роль огромное перепроизводство и переоценивание недвижимости, которое пока не может разрешиться», — сказал Колташов.

По мнению собеседника НСН, правительству не стоит помогать строительной отрасли субсидиями.

«Ценные бумаги строительных компаний весь год будут находиться в проблемной зоне. Эти компании просят у строительства большие субсидии, которые строительство пока не дает, и я считаю, что их нельзя давать ни в коем случае. Рынок должен пережить естественный кризис: цены должны упасть, ряд компаний должны разориться. После этого рынок сможет жить по-новому, кризис закончится. Эта ситуация может затянуться надолго», — подчеркнул эксперт.

Что касается других секторов, в том числе логистики и ретейла, сейчас они активно выходят из кризиса, указал Колташов.

«В плане логистики и ретейла ситуация в 2026 году будет исправляться. Если мы говорим про экономику в целом, то здесь кризис заканчивается. Интенсивная фаза кризиса проходила у нас в I квартале 2026 года. Поэтому я не вижу причин, чтобы утверждать, что в сфере логистики, ретейла, химической промышленности и так далее у нас будут какие-то неисправимые проблемы на протяжении 2026 года. Здесь как раз ситуация будет выправляться, дефолтов мы не увидим, радикального государственного вмешательства не понадобится. А сегмент застройки, повторюсь, патологически и хронически нездоров, там как раз основные проблемы с облигациями. Там ситуация не выправится, даже если цены на нефть поднимутся еще на 20%», — подытожил он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что сбережения россиян стали практически единственным источником финансирования в российской экономике, так как после 2022 года западные рынки капитала для отечественных компаний закрылись. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

