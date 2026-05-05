Российский фильм «Твое сердце будет разбито» покажут в Латинской Америке

Премьера экранизации одноименного бестселлера Анны Джейн в российском прокате состоялась 26 марта. На данный момент кассовые сборы картины Михаила Вайнберга уже превышают 900 миллионов рублей.

Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Полины, на защиту которой в новой школе приходит Барс — опасный и загадочный одноклассник с репутацией бунтаря. Роли в фильме исполнили Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Иван Трушин и Маргарита Дьяченкова.

В кинотеатрах Латинской Америки ленту представят с 6 августа.

Ранее сообщалось, что картина получит продолжение, которое будет основано на книге «По осколкам твоего сердца» Анны Джейн, напоминает «Радиоточка НСН».

