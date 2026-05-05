Российский фильм «Твое сердце будет разбито» покажут в Латинской Америке
Российскую молодежную мелодраму «Твое сердце будет разбито» представят в кинотеатрах стран Латинской Америки, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.
Премьера экранизации одноименного бестселлера Анны Джейн в российском прокате состоялась 26 марта. На данный момент кассовые сборы картины Михаила Вайнберга уже превышают 900 миллионов рублей.
Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Полины, на защиту которой в новой школе приходит Барс — опасный и загадочный одноклассник с репутацией бунтаря. Роли в фильме исполнили Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Иван Трушин и Маргарита Дьяченкова.
В кинотеатрах Латинской Америки ленту представят с 6 августа.
Ранее сообщалось, что картина получит продолжение, которое будет основано на книге «По осколкам твоего сердца» Анны Джейн, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Военный эксперт назвал реальную эффективность украинской ракеты «Фламинго»
- Российский фильм «Твое сердце будет разбито» покажут в Латинской Америке
- Мошенники активизировались перед Днем Победы и нацелились на ветеранов
- Автошколы призвали ввести экзамены для инструкторов
- Травма детства – не приговор: Как решить проблему сиротства в России
- Хронический стресс назвали одной из главных причин ухудшения памяти
- Россиянам объяснили, как защититься от хантавируса
- В Туапсе четыре участка береговой линии очистили от выбросов мазута
- «Теплицы даже на Рублевке»: Почему россияне все чаще сажают на дачах овощи
- Суд изъял в доход государства имущество основателя «Русагро» Мошковича