«Лужники» на минималках: Солдаут стадиона от Вани Дмитриенко оказался искусственным
Организаторы концерта Вани Дмитриенко в «Лужниках» решили не рисковать и установили максимальное число билетов на шоу на уровне 50 тысяч вместо привычных 75.
Половина проданных билетов за три месяца до концерта Вани Дмитриенко в «Лужниках» предвещает аншлаг, а динамика его карьеры вызывает уважение, сказал НСН глава музыкального лейбла «Navigator Records» Алексей Козин.
Певец Ваня Дмитриенко даст свой первый сольный концерт на крупнейшей площадке страны «Лужники» 2 августа 2026 года. Билеты на его выступление начали продавать в феврале, и за два месяца уже раскупили более 25 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекс Афиши». Козин выразил уверенность в том, что все билеты на грядущее шоу будут раскуплены.
«Тот факт, что половина билетов на концерт была продана за три месяца до мероприятия, можно считать индикатором потенциального солдаута. Это свидетельствует о высокой вовлечённости молодой аудитории: она активно поддерживает любимых артистов и готова заранее планировать посещение концертов. Подобная динамика роста популярности нетипична для большинства молодых российских исполнителей — и это вызывает искреннее уважение», — сказал собеседник НСН.
Однако он призвал не делать поспешных прогнозов относительно долгосрочного успеха треков артиста в чартах.
«Дмитриенко, безусловно, обладает ярким талантом и харизмой. Пока рано делать долгосрочные прогнозы относительно "долгожительства" его треков в чартах: сейчас их успех во многом определяется активным голосованием молодёжи в хит‑парадах. Однако текущий момент однозначно демонстрирует значительный потенциал артиста. Дальнейшее развитие карьеры покажет, насколько устойчивой окажется эта популярность — например, через 5–10 лет», — отметил он.
РУКОТВОРНЫЙ СОЛДАУТ?
На первый взгляд, динамика продаж впечатляет: половина билетов ушла за три месяца до события. Это, как отметил Козин, свидетельствует о высокой вовлечённости молодой аудитории. Однако есть важный нюанс: на продажу выставили не все 75 тысяч мест, которыми обычно располагает стадион во время больших шоу, а лишь 50 тысяч билетов. Для сравнения: один из признанных хедлайнеров российской сцены рэпер Баста собирал полные «Лужники» — все 75 тысяч зрителей.
Вероятно, промоутеры артиста решили не рисковать. Оценив динамику продаж и реальную аудиторию Дмитриенко, они выбрали осторожную стратегию. Речь идет о минимизации рисков, ведь продажа ограниченного числа билетов позволяет гарантировать аншлаг. Также нельзя забывать о создании ажиотажа, ведь факт, что билеты быстро раскупают, сам по себе работает на продвижение артиста: в медиа появляется информация о «грядущем солдауте», что дополнительно подогревает интерес. Также важна реалистичная оценка аудитории. Несмотря на растущую популярность, Дмитриенко пока не обладает масштабом суперзвезды, способной гарантированно заполнить гигантскую арену.
К слову, группа «Руки Вверх!» грядущим летом даст два концерта в «Лужниках 25 и 26 июля. Лидер коллектива Сергей Жуков в интервью НСН заявил, что не планирует заявлять в этом году третий концерт в «Лужниках». Он также говорил о том, что некоторые музыканты опрометчиво замахиваются на «Лужники».
«Проблема наших артистов в том, что они просто хотят поставить "Лужники", не осознавая при этом, что их нужно еще и собрать. Поэтому большое количество людей, которые туда заявляются, работает на четверть или половину стадиона», — пророчески говорил Жуков.
Так или иначе, концерт Дмитриенко в «Лужниках» — знаковое событие для молодого артиста. Он выходит на крупнейшую площадку страны, что само по себе говорит о серьёзном прогрессе в карьере. Однако выбор ограничить продажу 50 тысячами билетов вместо полных 75 тысяч намекает: промоутеры предпочли гарантированный успех масштабному, но рискованному эксперименту. Судя по всему, выстраивая сцену на стадионе, организаторы откажутся от максимального количества мест. И все это ради отметки «солдаут», хоть и искусственного.
Это не провал, а, скорее, взвешенный старт. Если Дмитриенко сможет удержать и нарастить аудиторию, следующие выступления могут стать ещё масштабнее.
Ранее советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий объяснил НСН, почему Дмитриенко сможет собрать целиком два крупнейших стадиона в России.
