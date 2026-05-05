К слову, группа «Руки Вверх!» грядущим летом даст два концерта в «Лужниках 25 и 26 июля. Лидер коллектива Сергей Жуков в интервью НСН заявил, что не планирует заявлять в этом году третий концерт в «Лужниках». Он также говорил о том, что некоторые музыканты опрометчиво замахиваются на «Лужники».

«Проблема наших артистов в том, что они просто хотят поставить "Лужники", не осознавая при этом, что их нужно еще и собрать. Поэтому большое количество людей, которые туда заявляются, работает на четверть или половину стадиона», — пророчески говорил Жуков.

Так или иначе, концерт Дмитриенко в «Лужниках» — знаковое событие для молодого артиста. Он выходит на крупнейшую площадку страны, что само по себе говорит о серьёзном прогрессе в карьере. Однако выбор ограничить продажу 50 тысячами билетов вместо полных 75 тысяч намекает: промоутеры предпочли гарантированный успех масштабному, но рискованному эксперименту. Судя по всему, выстраивая сцену на стадионе, организаторы откажутся от максимального количества мест. И все это ради отметки «солдаут», хоть и искусственного.

Это не провал, а, скорее, взвешенный старт. Если Дмитриенко сможет удержать и нарастить аудиторию, следующие выступления могут стать ещё масштабнее.

Ранее советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий объяснил НСН, почему Дмитриенко сможет собрать целиком два крупнейших стадиона в России.

