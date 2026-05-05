Мошенники активизировались перед Днем Победы и нацелились на ветеранов

Мошенники активизировались перед Днем Победы, нацелившись на пожилых людях, в том числе, ветеранах, и их близких. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш.

Согласно первой схеме, преступники выходят на связь, маскируясь под работников Социального фонда, информируют о «праздничной выплате» и требуют реквизиты карты вместе с кодами из сообщений. После озвучивания кода средства мгновенно исчезают со счета.

МВД: Мошенники просят записать голосовое в поддержку бойцов СВО

Второй вариант предполагает обещание вручить юбилейную медаль с просьбой пройти по ссылке для верификации персональных данных. Переход по такому адресу ведет на поддельный ресурс, где введенная информация попадает в руки злоумышленников, открывая доступ к банковским счетам.

Парламентарий акцентировал: легальные государственные выплаты не сопровождаются звонками с запросом карточных данных или СМС-кодов. Десять тысяч рублей к 9 Мая поступают ветеранам автоматически, без заявлений, а медали вручают лично на церемониях или приносят домой, без каких-либо ссылок в сообщениях.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что мошенники стали использовать для обмана россиян новую схему с «повышением пенсии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
