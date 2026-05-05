Мошенники активизировались перед Днем Победы и нацелились на ветеранов
Мошенники активизировались перед Днем Победы, нацелившись на пожилых людях, в том числе, ветеранах, и их близких. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш.
Согласно первой схеме, преступники выходят на связь, маскируясь под работников Социального фонда, информируют о «праздничной выплате» и требуют реквизиты карты вместе с кодами из сообщений. После озвучивания кода средства мгновенно исчезают со счета.
Второй вариант предполагает обещание вручить юбилейную медаль с просьбой пройти по ссылке для верификации персональных данных. Переход по такому адресу ведет на поддельный ресурс, где введенная информация попадает в руки злоумышленников, открывая доступ к банковским счетам.
Парламентарий акцентировал: легальные государственные выплаты не сопровождаются звонками с запросом карточных данных или СМС-кодов. Десять тысяч рублей к 9 Мая поступают ветеранам автоматически, без заявлений, а медали вручают лично на церемониях или приносят домой, без каких-либо ссылок в сообщениях.
Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что мошенники стали использовать для обмана россиян новую схему с «повышением пенсии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Военный эксперт назвал реальную эффективность украинской ракеты «Фламинго»
- Российский фильм «Твое сердце будет разбито» покажут в Латинской Америке
- Мошенники активизировались перед Днем Победы и нацелились на ветеранов
- Автошколы призвали ввести экзамены для инструкторов
- Травма детства – не приговор: Как решить проблему сиротства в России
- Хронический стресс назвали одной из главных причин ухудшения памяти
- Россиянам объяснили, как защититься от хантавируса
- В Туапсе четыре участка береговой линии очистили от выбросов мазута
- «Теплицы даже на Рублевке»: Почему россияне все чаще сажают на дачах овощи
- Суд изъял в доход государства имущество основателя «Русагро» Мошковича