Зеленский заявил о пусках ракет «Фламинго» по России

Вооружённые силы Украины запустили по территории России ракеты F-5 «Фламинго». Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Минобороны РФ призвало жителей Киева «своевременно покинуть» город

По его словам, крылатые ракеты якобы преодолели расстояние более полуторы тысяч километров.

«Минувшей ночью были боевые пуски... в рамках операции вооружённых сил Deep Strike», - указал он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что украинские ракеты «Фламинго» способны сбивать зенитные ракетные комплексы «Бук», а также ЗРПК «Панцирь», комплексы С-300, С-400 и С-350 «Витязь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияКрылатые РакетыВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры