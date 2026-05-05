Зеленский заявил о пусках ракет «Фламинго» по России
5 мая 202616:13
Алексей Филимонов
Вооружённые силы Украины запустили по территории России ракеты F-5 «Фламинго». Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, крылатые ракеты якобы преодолели расстояние более полуторы тысяч километров.
«Минувшей ночью были боевые пуски... в рамках операции вооружённых сил Deep Strike», - указал он.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что украинские ракеты «Фламинго» способны сбивать зенитные ракетные комплексы «Бук», а также ЗРПК «Панцирь», комплексы С-300, С-400 и С-350 «Витязь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
