Премьер Словакии рассказали об опустошении складов оружия в Европе

Склады оружия по всей Европе опустели, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего главу правительства Словакии Петера Пеллегрини.

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По его словам, на их наполнение уйдет 5-10 лет. Экс-премьер отметил, что Словакии уже не хватает ресурсов для оказания серьезной военной помощи Киеву.

Ранее немецкий политолог заявил, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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