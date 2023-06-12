Премьер Словакии рассказали об опустошении складов оружия в Европе

По его словам, на их наполнение уйдет 5-10 лет. Экс-премьер отметил, что Словакии уже не хватает ресурсов для оказания серьезной военной помощи Киеву.

Ранее немецкий политолог заявил, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

