Военные из КНДР не смогут привлекаться Россией на украинских территориях
Военный эксперт Алексей Подберезкин заявил НСН, что в освобождении Курской области участвовали особо профессиональные северокорейские войска специального назначения.
Северокорейские войска особого назначения продемонстрировали в Курской области свой профессионализм и добросовестность, заявил НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
Северная Корея официально подтвердила отправку войск в Россию, сообщает ЦТАК. Это произошло в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Агентство указывает, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о направлении Вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону. Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, которые участвовали в освобождения Курской области. Подберезкин оценил участие северокорейских бойцов в операции.
«Судя по тому, что пишут наши военные корреспонденты оттуда, это было очень эффективно. Северокорейские войска, особенно специального назначения, а там именно такие войска участвовали, очень эффективны. Они морально и материально очень здорово мотивированы, профессионально подготовлены. Срок службы в Северной Корее достаточно большой, а в силах специального назначения – вообще 7 лет. Их там очень хорошо готовят. Они прекрасно выдержали все испытания, не оставляли тела убитых, всегда забирали раненых, в плен тоже не брали. Воевали они очень добросовестно и профессионально», - рассказал он.
При этом, по его словам, бойцы из КНДР не могут привлекаться на территориях, которые пока принадлежат Украине.
«Сейчас в соответствии с договором они могут привлекаться в разных случаях. Но я так понимаю, что есть ограничения, что они могут привлекаться только на территориях РФ. Это значит, что северокорейские войска не могут быть использованы на территориях, которые пока принадлежат Украине», - добавил собеседник НСН.
26 апреля после освобождения Курской области в Минобороны России впервые подтвердили участие войск из КНДР в операции по зачистке региона от ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор назвал ситуацию по холере в России стабильной
- ВС РФ утром уничтожили четыре БПЛА ВСУ над регионами РФ
- Путин поблагодарил бойцов КНДР, участвовавших в разгроме ВСУ под Курском
- Во Владивостоке арестовали более 60 участков и зданий по иску Минобороны
- СМИ: При ударе США по центру мигрантов в Йемене погибли 30 человек
- Теннисист Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP в Мадриде
- Россия за год увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз
- СМИ: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Киева
- В России введут уголовную ответственность для дропперов
- В ДТП с микроавтобусом под Калугой погиб один человек, 11 пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru