«Судя по тому, что пишут наши военные корреспонденты оттуда, это было очень эффективно. Северокорейские войска, особенно специального назначения, а там именно такие войска участвовали, очень эффективны. Они морально и материально очень здорово мотивированы, профессионально подготовлены. Срок службы в Северной Корее достаточно большой, а в силах специального назначения – вообще 7 лет. Их там очень хорошо готовят. Они прекрасно выдержали все испытания, не оставляли тела убитых, всегда забирали раненых, в плен тоже не брали. Воевали они очень добросовестно и профессионально», - рассказал он.

При этом, по его словам, бойцы из КНДР не могут привлекаться на территориях, которые пока принадлежат Украине.

«Сейчас в соответствии с договором они могут привлекаться в разных случаях. Но я так понимаю, что есть ограничения, что они могут привлекаться только на территориях РФ. Это значит, что северокорейские войска не могут быть использованы на территориях, которые пока принадлежат Украине», - добавил собеседник НСН.

26 апреля после освобождения Курской области в Минобороны России впервые подтвердили участие войск из КНДР в операции по зачистке региона от ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

