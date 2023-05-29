Военкоры: в украинских регионах произошла серия мощных взрывов

В Киеве произошла череда мощных взрывов, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Украинские СМИ: в Николаевской области прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Часть ракет летит ко Львову. Система противовоздушной обороны пытается отразить удар. Также под прицелом оказались Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Винницкая, Ровенская области.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев массово атаковали дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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