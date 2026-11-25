Он указал, что эскалация украинского конфликта грозит катастрофой в Европе. И в этом случае последствий не удастся избежать в том числе тем, кто рассчитывает отсидеться за океаном.

«Это уже вообще опасно для всех», — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко указал, что Москва побеждает в конфликте на Украине военным путем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

