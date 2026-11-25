Лукашенко предупредил о риске ядерной войны из-за отказа от диалога с Россией
Отказ от диалога с Россией по вопросам безопасности может привести к ядерному противостоянию. Об этом в интервью французскому изданию Le Point заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он указал, что эскалация украинского конфликта грозит катастрофой в Европе. И в этом случае последствий не удастся избежать в том числе тем, кто рассчитывает отсидеться за океаном.
«Это уже вообще опасно для всех», — заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко указал, что Москва побеждает в конфликте на Украине военным путем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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