Россиянам посоветовали не чистить от снега неиспользуемый зимой автомобиль
Если эксплуатация автомобиля зимой не планируется, то лучше арендовать для него место на крытой парковке. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
В случае, если машина всё же стоит находится на улице, то, по его словам, чистить её от снега не следует, так как «лишнее шорканье по покрытию до добра не доведет».
«Ни одна машина не любит подобных очень благоприятных для коррозии условий. Она просто сгниет за пару-тройку таких зим», — отметил эксперт.
Шапарин добавил, что даже оставленный до весны автомобиль нужно регулярно заводить и заливать в него топливо. В противном случае машина «долго не протянет».
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что причиной поломок автомобилей из КНР в зимний период является их недостаточная морозоустойчивость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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