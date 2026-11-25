В случае, если машина всё же стоит находится на улице, то, по его словам, чистить её от снега не следует, так как «лишнее шорканье по покрытию до добра не доведет».

«Ни одна машина не любит подобных очень благоприятных для коррозии условий. Она просто сгниет за пару-тройку таких зим», — отметил эксперт.

Шапарин добавил, что даже оставленный до весны автомобиль нужно регулярно заводить и заливать в него топливо. В противном случае машина «долго не протянет».

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что причиной поломок автомобилей из КНР в зимний период является их недостаточная морозоустойчивость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

