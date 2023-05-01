Военкоры: российские военные уничтожили транспортный узел Украины в Павлограде
1 мая 202300:07
Военные России нанесли удар по транспортному узлу украинских военных в Павлограде, сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
После этого произошла детонация на складах с боеприпасами. Также были уничтожены железнодорожные составы. В настоящее время в регионе звучат сирены.
Ранее стало известно, что в районе Краматорска уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru