Военкоры: российские военные уничтожили транспортный узел Украины в Павлограде

После этого произошла детонация на складах с боеприпасами. Также были уничтожены железнодорожные составы. В настоящее время в регионе звучат сирены.

Ранее стало известно, что в районе Краматорска уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

