Военкоры: российские военные уничтожили транспортный узел Украины в Павлограде

Военные России нанесли удар по транспортному узлу украинских военных в Павлограде, сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Угледаром

После этого произошла детонация на складах с боеприпасами. Также были уничтожены железнодорожные составы. В настоящее время в регионе звучат сирены.

Ранее стало известно, что в районе Краматорска уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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