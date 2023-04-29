Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Угледаром
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Угледара в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.
«Огнем артиллерии ... уничтожен опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано пять боевиков», — приводит слова Гордеева РИА Новости.
Также самоходные артиллерийские установки «Гиацинт» уничтожили пикап противника и ликвидировали семь украинских военных.
Кроме того, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» ударили по двум опорным пунктам ВСУ в районе села Пречистовка под Марьинкой. В результате было ликвидировано более 10 солдат противника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru