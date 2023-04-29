Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Угледаром

Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Угледара в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

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«Огнем артиллерии ... уничтожен опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано пять боевиков», — приводит слова Гордеева РИА Новости.

Также самоходные артиллерийские установки «Гиацинт» уничтожили пикап противника и ликвидировали семь украинских военных.

Кроме того, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» ударили по двум опорным пунктам ВСУ в районе села Пречистовка под Марьинкой. В результате было ликвидировано более 10 солдат противника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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