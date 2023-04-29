Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Угледаром

«Огнем артиллерии ... уничтожен опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано пять боевиков», — приводит слова Гордеева РИА Новости.

Также самоходные артиллерийские установки «Гиацинт» уничтожили пикап противника и ликвидировали семь украинских военных.

Кроме того, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» ударили по двум опорным пунктам ВСУ в районе села Пречистовка под Марьинкой. В результате было ликвидировано более 10 солдат противника.

