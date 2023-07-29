По словам Поддубного, в 2016 году Лущакевич принимал участие в боевых действиях против ЛНР в составе оперативно-тактической группировки украинских войск, а также занимал должность замначальника Закарпатского областного военкомата.

Накануне Поддубный отмечал, что ВСУ пытаются штурмовать Работино, потому что украинское командование хочет выйти к Токмаку. По его данным, идут тяжелые бои.

Минобороны России 28 июля сообщило о срыве ротации ВСУ на Донецком направлении. Отражено семь атак украинской армии, уничтожено 260 военнослужащих противника, передает «Радиоточка НСН».

