Военкор Поддубный сообщил о ликвидации подполковника ВСУ Лущакевича

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале заявил, что в зоне проведения спецоперации был ликвидирован подполковник ВСУ Сергей Лущакевич.

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По словам Поддубного, в 2016 году Лущакевич принимал участие в боевых действиях против ЛНР в составе оперативно-тактической группировки украинских войск, а также занимал должность замначальника Закарпатского областного военкомата.

Накануне Поддубный отмечал, что ВСУ пытаются штурмовать Работино, потому что украинское командование хочет выйти к Токмаку. По его данным, идут тяжелые бои.

Минобороны России 28 июля сообщило о срыве ротации ВСУ на Донецком направлении. Отражено семь атак украинской армии, уничтожено 260 военнослужащих противника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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