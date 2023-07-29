Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

Российские силы нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске вечером 28 июля, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве отчитались о поражении назначенных объектов.

На краснолиманском направлении российские военные отразили две украинские атаки возле Райгородка в ЛНР и Серебрянского лесничества, отметили в Минобороны России. Вдобавок в районе Запорожья ВС РФ уничтожили склад топлива украинской группировки войск «Запорожье».

Минобороны России 28 июля сообщило о срыве ротации ВСУ на Донецком направлении. Отражено семь атак украинской армии, уничтожено 260 военнослужащих противника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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