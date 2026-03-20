Сегодня нет никаких перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине, но и нет цели проводить мобилизацию, так как план по контрактникам в прошлом году был перевыполнен, заявил НСН военный корреспондент Александр Коц.

В марте сразу несколько регионов РФ проиндексировали выплаты за заключение контракта с Минобороны. Общая сумма с учетом местных надбавок составляет сейчас от 2,5 до 4,5 миллионов рублей. По данным президента РФ, в 2025 году контракт с Минобороны подписали свыше 400 тысяч человек. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что трехсторонние переговоры России, США и Украины приостановлены. Коц отметил, что контрактники не будут лишними на фоне затягивания переговоров со стороны Киева.