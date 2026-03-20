Военкор Коц заявил, что конфликт на Украине не закончится в 2027 году
Александр Коц заявил НСН, что нет предпосылок к тому, чтобы конфликт закончился в этом или следующем году, но мобилизация не требуется.
Сегодня нет никаких перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине, но и нет цели проводить мобилизацию, так как план по контрактникам в прошлом году был перевыполнен, заявил НСН военный корреспондент Александр Коц.
В марте сразу несколько регионов РФ проиндексировали выплаты за заключение контракта с Минобороны. Общая сумма с учетом местных надбавок составляет сейчас от 2,5 до 4,5 миллионов рублей. По данным президента РФ, в 2025 году контракт с Минобороны подписали свыше 400 тысяч человек. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что трехсторонние переговоры России, США и Украины приостановлены. Коц отметил, что контрактники не будут лишними на фоне затягивания переговоров со стороны Киева.
«Я не могу спрогнозировать, какой будет поток добровольцев. Мы видим, что в прошлом году план по набору на контрактную службу был немного перевыполнен. С учетом интенсивности боевых действий, с учетом задач, которые стоят перед нами, конечно, мы должны набирать еще на контракт людей. Никаких перспектив для мирного урегулирования я не вижу, так как нет точек соприкосновения с украинской стороной по ключевым вопросам. Это территориальные вопросы, вопросы их устремления в НАТО, вопросы русского языка и прав православных. Есть вопросы, по которым Украина не готова идти на компромиссы. Есть сигналы из Европы, судя по которым, они собираются и дальше финансировать конфликт. Не вижу предпосылок к тому, чтобы конфликт закончился в этом или следующем году», - объяснил он.
Коц уверен, что для выполнения текущих задач нет необходимости в мобилизации.
«Если мы говорим про те задачи, которые сейчас перед нами стоят, необходимости в мобилизации нет. Если есть планы другие какие-то у нашего руководства, я не знаю. Что касается ротации на передовой, она устроена по-разному, так как есть позиции, к которым трудно добраться. Недавно был случай, когда человек в ДНР 68 дней держал позицию, так как невозможно было выйти из-за активности дронов. Я знаю случаи, когда по 100 дней сидят на позиции, потом происходит ротация. Где-то смена происходит раз в неделю или раз в две недели», - добавил собеседник НСН.
Новая мобилизация для нужд специальной военной операции сейчас не требуется, при этом вести переговоры о завершении конфликта на Украине не имеет смысла. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
