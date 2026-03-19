Медведев заявил, что Зеленский не будет законной стороной для переговоров

Любой российский политик понимает, что «навсегда перестанет быть рукопожатным лицом» после того, как «подаст руку» лидеру Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в своём Telegram-канале заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он указал, что Зеленский никогда не будет для России законной стороной для переговоров.

«И уж тем более стороной подписания акта капитуляции», - подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что Зеленский будет жить, пока продолжает разваливать «страну 404», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры