Медведев заявил, что Зеленский не будет законной стороной для переговоров
19 марта 202618:28
Любой российский политик понимает, что «навсегда перестанет быть рукопожатным лицом» после того, как «подаст руку» лидеру Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в своём Telegram-канале заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он указал, что Зеленский никогда не будет для России законной стороной для переговоров.
«И уж тем более стороной подписания акта капитуляции», - подчеркнул зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что Зеленский будет жить, пока продолжает разваливать «страну 404», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Британия разрешила перевозку казахстанской нефти через «Транснефть»
- МВД предупредило о мошенничестве при продаже Telegram-каналов
- «Люди любят рисковать»: В Госдуме отреагировали на бронирование россиянами отдыха в Анапе
- Экс-глава медцентра Минобороны признал вину по делу о хищении 57 миллионов
- Минфин предложил ввести НДС на интернет-товары с 2027 года
- Лукашенко помиловал 250 политзаключенных
- Россиянам объяснили, как распознать поддельный платежный QR-код
- «Это саботаж!»: Почему российские грузоперевозчики проигрывают китайским
- «Клоуны показывают одно и то же!»: Запашный о проблемах российского цирка
- США сняли санкции с Минфина и двух банков Белоруссии