Песков рассказал о мерах безопасности перед Днем Победы в Москве
Меры безопасности в Москве в преддверии Дня Победы принимают с учетом оперативной обстановки на фоне угрозы со стороны Украины. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, накануне больших праздников в стране принимают дополнительные меры безопасности по линии соответствующих спецслужб. Так же происходит в текущем году.
«В том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима», - добавил Песков.
Между тем Минцифры предупредило, что 9 мая в Москве для обеспечения безопасности праздничных мероприятий временно ограничат доступ к мобильному интернету и сервисам обмена СМС.
