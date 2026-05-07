Песков рассказал о мерах безопасности перед Днем Победы в Москве

Меры безопасности в Москве в преддверии Дня Победы принимают с учетом оперативной обстановки на фоне угрозы со стороны Украины. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, накануне больших праздников в стране принимают дополнительные меры безопасности по линии соответствующих спецслужб. Так же происходит в текущем году.

«В том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима», - добавил Песков.

Между тем Минцифры предупредило, что 9 мая в Москве для обеспечения безопасности праздничных мероприятий временно ограничат доступ к мобильному интернету и сервисам обмена СМС.

