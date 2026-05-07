Над российскими регионами уничтожили 127 дронов ВСУ за четыре часа
Дежурные средства ПВО ликвидировали более 120 беспилотников ВСУ над регионами России за четыре часа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 8.00 до 12.00... перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - подчеркнули в ведомстве.
Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях, пишет RT. Также беспилотники уничтожили над Московским регионом, Адыгеей, Крымом, Удмуртией, над водами Азовского и Черного морей.
В ночь на 7 мая военные сбили над Россией 347 украинских беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Беспилотник повредил жилой многоэтажный дом в Перми
- Рогов раскрыл, зачем Зеленский заявил о летнем наступлении РФ
- Песков: Для охраны Путина принимаются необходимые меры
- Над российскими регионами уничтожили 127 дронов ВСУ за четыре часа
- В России не рассматриваются меры поддержки бизнеса из-за отключения связи
- «Уничтожить в одно утро»: Коц раскрыл возможные цели ударов по Киеву
- Песков: Никакой реакции Москвы на заявленный Киевом режим тишины не было
- Песков рассказал о мерах безопасности перед Днем Победы в Москве
- Депутат Журавлев назвал единственный вариант обезопасить Россию от украинских ударов
- Волна закрытий: Чем обернутся для россиян убытки 20% банков