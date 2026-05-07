Над российскими регионами уничтожили 127 дронов ВСУ за четыре часа

Дежурные средства ПВО ликвидировали более 120 беспилотников ВСУ над регионами России за четыре часа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 8.00 до 12.00... перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - подчеркнули в ведомстве.

Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях, пишет RT. Также беспилотники уничтожили над Московским регионом, Адыгеей, Крымом, Удмуртией, над водами Азовского и Черного морей.

В ночь на 7 мая военные сбили над Россией 347 украинских беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

