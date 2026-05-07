Песков: Для охраны Путина принимаются необходимые меры

Для обеспечения безопасностии президента РФ Владимира Путина принимаются необходимые меры. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что это стандартная практика для охраны «каждого главы государства во всем мире».

«Будь то главы государств в Америке, главы государств в Европе, главы государств в Азии и так далее», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что меры безопасности в Москве в преддверии Дня Победы принимают с учетом оперативной обстановки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
