Песков: Для охраны Путина принимаются необходимые меры
7 мая 202613:19
Алексей Филимонов
Для обеспечения безопасностии президента РФ Владимира Путина принимаются необходимые меры. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что это стандартная практика для охраны «каждого главы государства во всем мире».
«Будь то главы государств в Америке, главы государств в Европе, главы государств в Азии и так далее», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что меры безопасности в Москве в преддверии Дня Победы принимают с учетом оперативной обстановки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
