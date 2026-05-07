Депутат Журавлев назвал единственный вариант обезопасить Россию от украинских ударов
Единственная возможность обезопасить Россию на фоне украинского конфликта - «окончательное и бесповоротное» уничтожение киевского режима, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».
Как отметил парламентарий, в нынешних условиях нельзя разделять территорию России на прифронтовую часть и тыл, поскольку любая часть находится под постоянной угрозой. По словам Журавлева, у противника нет моральных ограничений, он «просто лупит в белый свет, как в копейку, рассчитывая лишь, что как можно больше мирных жителей окажется в зоне поражения». Депутат считает, что у Киева достаточно беспилотников и ракет. Большую часть из них успешно сбивают российские силы ПВО, однако, чтобы полностью обезопасить РФ, необходимо полностью уничтожить весь «кровавый киевский режим».
«Надо бить так, чтобы головы боялись поднять, чтобы и мысли не было отдавать приказы о таких налетах - иначе так и будем ежедневно считать погибших и раненых среди гражданского населения», — подчеркнул Журавлев.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина понесет ответственность за военные преступления против мирных граждан России.
