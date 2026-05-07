В России не рассматриваются меры поддержки бизнеса из-за отключения связи
Российские власти не рассматривают меры поддержки и компенсаций для бизнеса из-за отключений мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается», - заявил он журналистам.
Ранее жители Петербурга пожаловались на сбой работы мобильного интернета. В то же время мобильные операторы предупредили клиентов о возможных отключениях интернета и ограничениях в отправке СМС в Москве и Подмосковье 5-9 мая. В связи с этим председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН призвал граждан отказаться от такси и доставки из-за сбоев мобильного интернета.
