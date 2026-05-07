Песков: Никакой реакции Москвы на заявленный Киевом режим тишины не было

Россия не реагировала на заявленный Киевом «режим тишины», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом он рассказал журналистам.

Захарова: Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая

«Никакой реакции российской стороны на это не было», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Минобороны заявило, что Россия объявила перемирие в зоне боевых действий 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ведомство пригрозило массированным ракетным ударом по Киеву в случае, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
