Песков: Никакой реакции Москвы на заявленный Киевом режим тишины не было
7 мая 202612:53
Юлия Савченко
Россия не реагировала на заявленный Киевом «режим тишины», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом он рассказал журналистам.
«Никакой реакции российской стороны на это не было», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Минобороны заявило, что Россия объявила перемирие в зоне боевых действий 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ведомство пригрозило массированным ракетным ударом по Киеву в случае, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.
