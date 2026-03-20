Новая мобилизация для нужд специальной военной операции сейчас не требуется, при этом вести переговоры о завершении конфликта на Украине не имеет смысла. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

В марте сразу несколько регионов РФ проиндексировали выплаты за заключение контракта с Минобороны. Общая сумма с учетом местных надбавок составляет сейчас от 2,5 до 4,5 миллионов рублей. По данным президента РФ, в 2025 году контракт с Минобороны подписали свыше 400 тысяч человек. Несмотря на продолжение СВО, на данный момент военнослужащих хватает для выполнения задач, считает Соболев.