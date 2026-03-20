«Сил хватает»: Генерал Соболев объяснил, почему не нужна мобилизация для СВО
Поставленные задачи по пополнения армии РФ выполняются, а ротация в зоне спецоперации идет по плану, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне.
Новая мобилизация для нужд специальной военной операции сейчас не требуется, при этом вести переговоры о завершении конфликта на Украине не имеет смысла. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
В марте сразу несколько регионов РФ проиндексировали выплаты за заключение контракта с Минобороны. Общая сумма с учетом местных надбавок составляет сейчас от 2,5 до 4,5 миллионов рублей. По данным президента РФ, в 2025 году контракт с Минобороны подписали свыше 400 тысяч человек. Несмотря на продолжение СВО, на данный момент военнослужащих хватает для выполнения задач, считает Соболев.
«Новая мобилизация сейчас не нужна. В целом, задания, которые Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС РФ поставило военным комиссариатам и регионам, выполняются. Другое дело, очень востребована необходимость подготовки мобилизационных резервов. Нам нужно восстановить Вооруженные силы до уровня, когда они будут способны отразить агрессию, в том числе блока НАТО, на любом стратегическом направлении, особенно северо-западном, западном, потому что практически у нас там нет войск», - прокомментировал собеседник НСН.
Он отметил, что непосредственно в зоне боевых действий военнослужащих находится гораздо меньше, чем во втором и последующих эшелонах, а ротация проводится чётко.
«Ротация организована так, чтобы как можно более эффективно велись боевые действия. На линии боевого соприкосновения не так уж много находится подразделений. Они меняются военными из резерва. Это плановая замена, она всегда была, есть и будет. У нас для этого сил хватает. Те, которые в резерве, занимаются в том числе боевой подготовкой для ведения боевых действий», - пояснил генерал.
Переговоры по Украине возобновятся после согласования графиков с американской стороной и, когда она сможет уделить этому больше внимания, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, пока возникла «ситуативная пауза по понятным причинам» из-за конфликта на Ближнем Востоке. Соболев, со своей стороны, считает бесполезными дальнейшие переговоры с Киевом.
«Убежден, что вести их бессмысленно, поскольку цели специальной военной операции еще не достигнуты. Их две. Главная - денацификация, и ещё демилитаризация Украины. Пока это далеко от завершения. Кроме того, Запад и Киев делают всё, чтобы СВО не прекращалась. Дроны продолжают атаковать наши регионы. Европа развивает военно-промышленный комплекс весьма усиленно, восстанавливает вооруженные силы. Ей важно, если начнется война с Россией, чтобы её силы были связаны в зоне спецоперации. Поэтому нужно прилагать все усилия, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты как можно раньше», - заключил Виктор Соболев.
Изначально новый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США должен был состояться с 5 по 8 марта в Абу-Даби. Однако встречу отменили из-за военной операции США и Израиля против Ирана. По данным Киева, Вашингтон готов возобновить контакты только на территории США, поскольку американским чиновникам сейчас нельзя покидать страну из-за ситуации с безопасностью.
Ранее генерал-майор запаса, заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что операция США против Ирана приведет к сокращению военной помощи Украине.
