Беспилотник повредил жилой многоэтажный дом в Перми

Беспилотник повредил жилой многоэтажный дом в Перми. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 37

По его словам, обошлось без жертв. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал он.

Губернатор добавил, что в Пермском муниципальном округе было повреждено административное здание, пострадал один человек.

Ранее Махонин заявил, что беспилотник ВСУ ударил по одному из промышленных предприятий Пермского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
