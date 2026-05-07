Беспилотник повредил жилой многоэтажный дом в Перми
7 мая 202613:37
Алексей Филимонов
Беспилотник повредил жилой многоэтажный дом в Перми. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По его словам, обошлось без жертв. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал он.
Губернатор добавил, что в Пермском муниципальном округе было повреждено административное здание, пострадал один человек.
Ранее Махонин заявил, что беспилотник ВСУ ударил по одному из промышленных предприятий Пермского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Кондратьев: Парады Победы в Краснодаре и Новороссийске состоятся
- Беспилотник повредил жилой многоэтажный дом в Перми
- Рогов раскрыл, зачем Зеленский заявил о летнем наступлении РФ
- Песков: Для охраны Путина принимаются необходимые меры
- Над российскими регионами уничтожили 127 дронов ВСУ за четыре часа
- В России не рассматриваются меры поддержки бизнеса из-за отключения связи
- «Уничтожить в одно утро»: Коц раскрыл возможные цели ударов по Киеву
- Песков: Никакой реакции Москвы на заявленный Киевом режим тишины не было
- Песков рассказал о мерах безопасности перед Днем Победы в Москве
- Депутат Журавлев назвал единственный вариант обезопасить Россию от украинских ударов