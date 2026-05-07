Кондратьев: Парады Победы в Краснодаре и Новороссийске состоятся
Парады Победы в Краснодаре и Новороссийске состоятся. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, решение было принято совместно с силовыми и военными структурами региона.
Кондратев отметил, что «проведение праздничных мероприятий в текущих условиях — это высокая ответственность».
«Принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности и того, чтобы всё прошло в штатном режиме», - написал губернатор.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что военный парад и шествие «Бессмертный полк» в республике 9 мая проводить не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
