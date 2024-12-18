Военкор Коц: В российском тылу действует агентурная сеть Украины

Так он отреагировал на теракт против главы войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

По словам журналиста, в российском тылу действует разветвленная агентурная сеть Украины, а их методы становятся все более извращенными. Коц отметил, что в современных условиях ничто не отделяет мирную жизнь от боевых действий.

Ранее в Пентагоне заявили, что военное ведомство не причастно к убийству Кириллова в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным Следственного комитета, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома, в котором жил Кириллов.

