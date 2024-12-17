Медведев призвал уничтожить заказчиков убийства Кириллова

В ходе совещания по оборонным госконтрактам, запись которого опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте», политик указал, что заказчики находятся в Киеве.

«Заказчики эти тоже известны - это военно-политическое руководство Украины», - подчеркнул Медведев.

Он также добавил, что «правоохранительные органы должны найти убийц в России».

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пообещал исполнителям и заказчикам убийства Кириллова суровое возмездие, сообщает RT.

