Медведев призвал уничтожить заказчиков убийства Кириллова

Следует сделать всё необходимое для уничтожения заказчиков убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал погибшего генерал-лейтенанта Кириллова «настоящим патриотом»

В ходе совещания по оборонным госконтрактам, запись которого опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте», политик указал, что заказчики находятся в Киеве.

«Заказчики эти тоже известны - это военно-политическое руководство Украины», - подчеркнул Медведев.

Он также добавил, что «правоохранительные органы должны найти убийц в России».

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пообещал исполнителям и заказчикам убийства Кириллова суровое возмездие, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Минобороны РФВзрывУбийстваДмитрий Медведев

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