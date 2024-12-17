Медведев призвал уничтожить заказчиков убийства Кириллова
Следует сделать всё необходимое для уничтожения заказчиков убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В ходе совещания по оборонным госконтрактам, запись которого опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте», политик указал, что заказчики находятся в Киеве.
«Заказчики эти тоже известны - это военно-политическое руководство Украины», - подчеркнул Медведев.
Он также добавил, что «правоохранительные органы должны найти убийц в России».
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пообещал исполнителям и заказчикам убийства Кириллова суровое возмездие, сообщает RT.
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