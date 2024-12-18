В Пентагоне заявили, что США не поддерживают деятельность, подобной убийству Кириллова
18 декабря 202400:16
Министерство обороны США не причастно к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова в Москве, сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, американские власти не поддерживают и не содействует такого рода деятельности. Райдер отметил, что видел сообщения о гибели Кириллова в СМИ.
Ранее Госдеп заявил о непричастности США к убийству Кириллова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru