В Пентагоне заявили, что США не поддерживают деятельность, подобной убийству Кириллова

Министерство обороны США не причастно к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова в Москве, сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Россия поднимет в Совбезе ООН вопрос о теракте в отношении Кириллова

По его словам, американские власти не поддерживают и не содействует такого рода деятельности. Райдер отметил, что видел сообщения о гибели Кириллова в СМИ.

Ранее Госдеп заявил о непричастности США к убийству Кириллова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:УбийстваСШАПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры