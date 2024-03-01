Ранее группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взяла Авдеевку под свой контроль, отмечает RT. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении населенного пункта.

Котенок сообщил, что украинская оборона Авдеевки провалилась из-за того, что пулеметчик ВСУ не услышал приближения российских войск, так как уснул.

По словам военкора, штурмовики ВС РФ зашли в Авдеевку со стороны известного укрепрайона «Чебурашка» и воинской части. У ВСУ там не было подготовленных позиций, поэтому украинским военным пришлось спасаться бегством.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные полностью зачистили Авдеевку, напоминает «Свободная пресса».

