Военкор Котенок: исход битвы за Авдеевку решил спящий пулеметчик ВСУ
Военкор Юрий Котенок в своих соцсетях рассказал о ситуации, которая решила исход битвы за Авдеевку.
Ранее группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взяла Авдеевку под свой контроль, отмечает RT. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении населенного пункта.
Котенок сообщил, что украинская оборона Авдеевки провалилась из-за того, что пулеметчик ВСУ не услышал приближения российских войск, так как уснул.
По словам военкора, штурмовики ВС РФ зашли в Авдеевку со стороны известного укрепрайона «Чебурашка» и воинской части. У ВСУ там не было подготовленных позиций, поэтому украинским военным пришлось спасаться бегством.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные полностью зачистили Авдеевку, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли посёлок Теткино в Курской области
- «Попытки бабушки»: В Госдуме отреагировали на новый альбом Пугачевой
- Набиуллина: на рынке первичного жилья наблюдается перегрев
- СМИ: Зеленский отказался от поездки в Армению и в Азербайджан из-за отказа Баку
- ЦБ: Доля безналичных платежей в России превысила 83% в 2023 году
- Исследование: Цветы могут подорожать до 30%
- Гладков: ПВО уничтожила несколько воздушных целей над Белгородской областью
- СМИ: Промес не смог вернуться в Россию из-за требований прокуратуры Нидерландов
- Путин назвал вбросом информацию о якобы российском ядерном оружии в космосе
- СМИ: Чиновники Усть-Ижоры потратили миллион рублей на концерт Орбакайте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru