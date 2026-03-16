СМИ: Депутата Свинцова могут исключить из ЛДПР из-за заявлений о Telegram

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова могут исключить из ЛДПР из-за заявлений о Telegram. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

Песков: Telegram должен выполнить требования закона, чтобы избежать блокировки

Собеседники издания утверждают, что данный вопрос обсуждается уже давно. Также, по их словам, лидер партии Леонид Слуцкий неоднократно поднимал вопрос исключения Свинцова.

Замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой на просьбу «Ведомостей» прокомментировать ситуацию призвал дождаться заседания.

Ранее Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что Telegram не будет работать даже через VPN, так как Роскомнадзор отследит трафик даже через такие сервисы.

