Правкомиссия одобрила проект о социализации вернувшихся с фронта заключенных

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который дает право на пробацию бывшим осужденным, прошедшим военную службу, сообщает РИА Новости со ссылкой источник.

Документ предусматривает меры социальной поддержки для граждан, которые после освобождения от наказания были призваны на военную службу, в том числе по мобилизации, а после увольнения оказались в трудной жизненной ситуации, отмечает RT. По словам источника агентства, правительственная комиссия уже поддержала предложенные изменения.

Согласно проекту, такие граждане смогут подать заявление о применении пробации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания в течение 6 месяцев после увольнения с военной службы.

Как отмечали в Минюсте России, поправки направлены на то, чтобы помочь бывшим осужденным быстрее вернуться к мирной жизни и снизить риск повторных преступлений, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
